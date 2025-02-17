"رياضة النواب" توصي خلال زيارتها لأسوان بتعيين العاملين المتعاقدين

كتب- نشأت علي:

تفقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، خلال زيارتها الميدانية لمحافظة أسوان، عددًا من مراكز الشباب والأندية الرياضية، للوقوف على المشكلات التي تواجه الشباب للعمل على حلها.

وطالب عدد من العاملين، الغير معينين رئيس لجنة الشباب بالعمل، على توفيق أوضاعهم وتعيينهم، لا سيما أن راتبهم لا يزيد عن ٥٠٠ جنيهًا وهو ما عقب عليه الدكتور محمود حسين، رئيس اللجنة بأنه سيتم فتح ملف العاملين المتعاقدين بقرارات مجلس الإدارة، وإصدار توصية للوزارة بتعيينهم.

وأكد الدكتور محمود حسين، أن الزيارة الميدانية هي أعلى درجة في درجات الرقابة البرلمانية، خاصة أن نواب لجنة الشباب يحضروا بكامل هيئتها لحل المشكلات على أرض الواقع، وهو ما يُعد فرصة ليست متوفرة وهو ما يجب استغلالها جيدًا من قبل مراكز الشباب، خاصة أن اللجنة تقوم برفع توصياتها للوزارة للعمل على تنفيذها.

وأوضح رئيس لجنة الشباب، أن محافظة أسوان تحظى باهتمامًا كبيرًا من قبل نواب البرلمان، حيث يوجد ٣ لجان برلمانية تتفقد المحافظة لحل المشكلات التي تواجه المحافظة، وهي لجان الشباب والإسكان، والتعليم، مؤكدًا أن اهتمام البرلمان بأسوان جاء من الاهتمام الغير مسبوق من القيادة السياسية لمحافظات الصعيد.

من جانبه أكد النائب مجدي الأمير، أن الزيارات الميدانية للجنة الشباب، فرصة للوقوف على كافة المشكلات التي تواجه محافظة أسوان، مشيرًا خلال لقاء بعدد من الشباب، إلى ضرورة تمسكهم بالأمل والعمل بجد، من أجل تحقيق طموحاتهم، لا سيما أن القيادة السياسة، تمنح الشباب المصري اهتمام غير مسبوق.

فيما أكد النائب محمد الحوفي، حرص اللجنة على الاستماع للشباب المصري، في مختلف المحافظات، خاصة أن الشباب هم كل المستقبل ونصف الحاضر، مشيرًا إلى إدارة المنشآت الشبابية بوزارة الشباب تبذل جهود كبيرة، من أجل تذليل كافة الصعوبات التي تواجه الشباب.

من جهته قال الدكتور محمد عساف، مدير عام المنشآت الشبابية بوزارة الشباب، أنه سيتم العمل على تنفيذ كافة التوصيات التي أصدرتها اللجنة بشأن المشروعات المراد تنفيذها في الأندية ومراكز الشباب، التي طالبت اللجنة بضرورة تطويرها.

وأوضح "عساف"، أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب، حريص على تقديم كافة الدعم اللازم لمراكز الشباب، من أجل القيام بدورها في مساعدة الشباب المصري على ممارسة الرياضة، وتعزيز الانتماء الوطني.