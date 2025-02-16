قرار جديد من رئيس الوزراء بشأن تصنيع هواتف سامسونج في مصر -مستند

كتب- محمد نصار:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بالموافقة على منح شركة سامسونج إلكترونيكس مصر "ش. م. م" الموافقة الواحدة المنصوص عليها بالمادة 20 من قانون الاستثمار المشار عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع هواتف التليفون المحمولة على مساحة 6000 م2 مربع بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي بمدينة الواسطى في محافظة بني سويف.

ونص القرار على أن تلتزم الشركة بالانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع وبدء الإنتاج بنهاية الربع الأول من عام 2025 وإنهاء تنفيذ المشروع (المرحلة الثانية) بنهاية عام 2025.

نشر القرار في الجريدة الرسمية بعددها رقم 7 (تابع) في فبراير سنة 2025، على أن يُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

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