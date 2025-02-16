صور.. رئيس الأركان يتفقد إجراءات التأمين على الاتجاه الاستراتيجي الغربي

كتب- محمد سامي:

تفقد الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إجراءات التأمين على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة الميدانية للحالة الأمنية على المنافذ والمعابر الحدودية.

بدأت الجولة التفقدية بمرور رئيس أركان حرب القوات المسلحة على ميناء السلوم البري، حيث استمع إلى شرح مفصل تناول منظومة العمل والإجراءات الأمنية المتبعة على مدار الـ 24 ساعة لإحكام السيطرة على الحدود الغربية للدولة المصرية.

أعقب ذلك المرور على عدد من النقاط الحدودية للاطمئنان على إجراءات التأمين والحالة المعيشية والإدارية لرجال القوات المسلحة المكلفين بتأمين خط الحدود الدولية على الاتجاه الاستراتيجي الغربي.

ونقل الفريق أحمد خليفة، للمقاتلين تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على ما يبذلونه من جهود في حماية الوطن والدفاع عن ترابه.

وأدار رئيس الأركان، حوارًا مع عدد من المقاتلين استمع فيه لآرائهم واستفساراتهم وناقشهم في كل ما يدور في أذهانهم حول مختلف الموضوعات، مشيدًا بما لمسه من روح معنوية عالية لأبطال القوات المسلحة وإصرارهم على الوفاء بالمهام المقدسة المكلفين بها في حماية الوطن والحفاظ على مقدراته، والتصدي لكل أعمال التسلل والتهريب التي تستهدف الإضرار بالأمن القومي المصري.

وشارك الفريق أحمد خليفة، المقاتلين داخل إحدى النقاط الحدودية، تناول وجبة الغداء، كما تفقد جوًا بعض نقاط التأمين الحدودية المتمركزة بنطاق مسئولية المنطقة الغربية العسكرية.

جاءت الجولة التفقدية، بحضور عدد من قادة القوات المسلحة.

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