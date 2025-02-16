صرف 350 جنيهًا منحة قبل رمضان للعاملين بهذه الجهة -مستند

كتب- محمد نصار:

وافقت هيئة النقل العام بالقاهرة، على صرف، منحة عبارة عن مكافأة مالية بقيمة 350 جنيهًا للعاملين بها تشجيعًا لهم.

وحصل "مصراوي"، على خطاب تضمن توجيهًا باتخاذ اللازم نحو صرف مبلغ 350 جنيهًا (ثلاثمائة وخمسون جنيهًا) مكافأة تشجيعًا لجميع العاملين الموجودين فعليًا بالخدمة في 11/2/2025، على أن يتم الصرف طبقًا للضوابط التالية:

1- تصرف المكافأة بالكامل وقدرها 350 جنيهًا، لجميع العاملين المتواجدين فعليًا بالخدمة وذلك في 11/2/2025.

2- لا تصرف المكافأة للعاملين الموقوفين عن العمل في 11/2/2025 ولحين تحديد موقفهم.

3- لا تصرف المكافأة للعاملين الحاصلين على إجازة بدون أجر أو رعاية طفل في 11/2/2025.

4- لا تصرف المكافأة للعاملين المنتدبين والمكلفين خارج فروع وورش وإدارات الهيئة (ما عدا المكلفين بالقوات المسلحة) في 11/2/2025.

5- تصرف المكافأة اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 25/2/2025، مع مراعاة خصم 10% قيمة التأمينات الاجتماعية.

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