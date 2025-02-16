فرص أمطار اليوم.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الساعات المقبلة ودرجات الحرارة

مع اقتراب شهر رمضان.. توجيه من "سلامة الغذاء" بشأن التفتيش على الأسواق

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد، توقعات حالة الطقس والظواهر الجوية، خلال الساعات المقبلة من اليوم الأحد الموافق 16 فبراير 2025 على مختلف مناطق الجمهورية.

وقالت الأرصاد، في بيان، قبل قليل، إنه يستمر اليوم الارتفاع الطفيف والتدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وأضافت الهيئة، أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على مناطق الجمهورية، هي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: 20 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: 22 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: 25 درجة مئوية.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

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