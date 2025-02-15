الفريق أسامة ربيع: توسعة القناة في القطاع الجنوبي جاءت بعد دراسات معمقة

كتب- حسن مرسي:

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، على التقدم الكبير الذي يحرزه مشروع توسعة القناة في قطاعها الجنوبي، مشيراً إلى أن هذا المشروع الضخم يهدف إلى زيادة كفاءة القناة واستيعاب السفن العملاقة، مما يساهم في تعزيز مكانة مصر كمركز عالمي للتجارة والشحن.

وأوضح ربيع خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، على قناة "الحدث اليوم"، أن فكرة توسعة القناة في القطاع الجنوبي جاءت بعد دراسات معمقة أظهرت أهمية هذا الجزء من القناة في تسيير حركة الملاحة، خاصة وأن هذا القطاع كان يواجه بعض التحديات بسبب ضيقه ووجود العديد من المنحنيات فيه.

وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى توسعة القناة وتعميقها في هذا الجزء، مما سيساهم في زيادة عدد السفن التي يمكنها العبور في نفس الوقت، وتقليل وقت العبور، وتحسين مستوى الأمان الملاحي.

ونوه بأنه تم إجراء عملية توسعة في مسافة 30 كيلو مترًا وذلك من الكيلو 132 إلى الكيلو 162، حيث أجريت عملية توسعة لجهة الشرق بـ40 مترًا وتعميق من 66 قدمًا إلى 72 قدمًا، ما ساهم في تحسين الملاحة في هذا الجزء بنسبة 28%.

وأكد ربيع أن هذا المشروع يأتي في إطار رؤية الدولة المصرية لتعزيز دور قناة السويس كشريان حيوي للتجارة العالمية، وأن هذا المشروع سيساهم في زيادة الإيرادات القناة، مما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري.