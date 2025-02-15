غدًا.. وزارة التموين تفتتح معرض "أهلا رمضان" الرئيسي بمدينة نصر

كتب- محمد سامي:

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية، لافتتاح معرض "أهلا رمضان" الرئيسي 2025 غدًا الأحد، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين، وذلك في قاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بأرض المعارض في مدينة نصر.

يأتي المعرض في إطار توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، حيث توفر الشركة القابضة للصناعات الغذائية جميع المنتجات الأساسية، مثل الزيت، السكر، الأرز، المكرونة، السمن، الألبان، الجبن، الخضراوات، الفاكهة، اللحوم الطازجة، الدواجن المجمدة، وياميش رمضان، إضافة إلى السلع غير الغذائية مثل المنظفات، بتخفيضات تصل إلى 30% تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

ويتزامن المعرض الرئيسي مع انتشار معارض "أهلا رمضان" في المحافظات، إلى جانب أسواق اليوم الواحد التي تتيح السلع من المنتج إلى المستهلك مباشرة، ما يساهم في تقليل تكاليف النقل وخفض الأسعار. كما حرصت الوزارة على تعزيز المخزون الاستراتيجي من جميع السلع لأكثر من 6 أشهر، وضمان استمرارية توافرها بأسعار مناسبة للمواطنين.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، أن الوزارة تطرح المنتجات بشكل مستمر من خلال المنافذ الرسمية، ومعارض "أهلا رمضان"، وفروع أسواق اليوم الواحد المنتشرة في مختلف المحافظات، لضمان تلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة وجودة عالية.

كما قامت الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتجهيز هايبر بمساحة كبيرة داخل المعرض الرئيسي بمدينة نصر، لعرض جميع المنتجات الأساسية والسلع الرمضانية بأسعار مخفضة، بما في ذلك اللحوم، الدواجن، الألبان، العصائر، ياميش رمضان، التمور، الخضراوات، الفاكهة، والأسماك الطازجة والمجمدة.

يهدف المعرض إلى تخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار تنافسية، مع مشاركة شركات القطاع الخاص إلى جانب الشركات الحكومية، مما يعزز المنافسة لصالح المستهلك ويضمن تقديم منتجات عالية الجودة بأسعار مناسبة.