حدث في 8 ساعات| السيسي ورئيس وزراء ماليزيا يؤكدان رفض التهجير.. والحكومة تعلن موعد زيادة الرواتب

كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم الجمعة، العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية المهمة، أبرزها تلقي الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، اتصالا هاتفياً من رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الـ8 ساعات الماضية:

ملامح الحزمة الاجتماعية الجديدة.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات (فيديو)

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الزيادات الفعلية في المرتبات والأجور وتطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور سيتم اعتبارًا من العام المالي المقبل، الذي يبدأ في 1 يوليو 2025.

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مدبولي يلتقي رئيس جمهورية زامبيا لاستعراض عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، السيد هاكيندي هيشيليما، رئيس جمهورية زامبيا، على هامش مشاركته، نيابة عن الرئيس، في أعمال الدورة العادية الثامنة والثلاثين لمؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي، التي تستضيفها العاصمة الأثيوبية "أديس أبابا".

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"الري" تعلن الانتهاء من المرحلة الثانية لتأهيل قناطر إدفينا بنسبة 100%

تلقى الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من المهندس ياسر الشبراخيتى، رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بخصوص الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية من "مشروع تأهيل قناطر ادفينا" الواقعة على نهر النيل فرع رشيد .

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"رحلة المجد تبدأ من هنا".. مصر للطيران تسير رحلة خاصة لاحتفالية الأهلي بالأقصر

سيرت الشركة الوطنية (مصر للطيران) اليوم الجمعة رحلة خاصة رقم MS08 بطراز "بوينج B737-800" على متنها 144 راكبا لنقل الشخصيات الرسمية الدولية والمصرية المشاركة في الاحتفالية العالمية التي ينظمها النادي الأهلي بمدينة الأقصر.

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مصدر: مصر توفر 70% من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة دون رسوم

قال مصدر رسمي مصري، إن مصر وفرت نحو 70% من المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة دون أن تتلقى أي رسوم.

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انتهاء الموجة الباردة.. موعد ارتفاع درجات الحرارة وتحسن حالة الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، موعد ارتفاع درجات الحرارة وتحسن حالة الطقس وانتهاء الموجة الباردة.

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باق 14 يومًا.. موعد استطلاع هلال رمضان 2025

يبحث الكثير من المواطنين، عن موعد استطلاع دار الإفتاء المصرية لهلال شهر رمضان المبارك لعام 1446 هجريا.

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مصر تتقدم 46 مركزًا في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي

أصدر مجلس الوزراء إنفوجرافيك، كشف فيه عن تحقيق مصر تقدمًا ملحوظًا في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي، والذي يعكس مدى استعداد الحكومات لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات العامة.

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السيسي ورئيس وزراء ماليزيا يؤكدان رفض التهجير وتصفية القضية الفلسطينية

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالا هاتفياً من رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم.



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أسرار جديدة عن التحنيط.. باحثون: أجساد قدماء المصريين لا تزال رائحتها زكية

كشفت دراسة علمية جديدة، أجراها باحثون من كلية لندن الجامعية وجامعة ليوبليانا بالتعاون مع جامعة عين شمس والمتحف المصري بالتحرير، عن تفاصيل جديدة حول ممارسات التحنيط لدى المصريين القدماء.

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رمضان 2025.. "الأوقاف" تعلن أسماء أئمة صلاة التراويح بمسجد الحسين

أعلنت وزارة الأوقاف، إطلاق خطة برامج دعوية وقرآنية لشهر رمضان ١٤٤٦هـ، متضمنة العديد من الفعاليات التي تجمع بين الأنشطة القرآنية والدعوية، تحت إشراف الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم والقطاع الديني بالوزارة.

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