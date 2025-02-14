مصدر: مصر توفر 70% من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة دون رسوم

كتب- محمد أبو بكر:

قال مصدر رسمي مصري، إن مصر وفرت نحو 70% من المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة دون أن تتلقى أي رسوم.

وأكد أن مصر كانت ولا تزال داعمة للقضية الفلسطينية وتتحمل أعباء كبيرة لتسهيل إيصال الإمدادات الإنسانية إلى القطاع في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها.

جاء ذلك نبأ عاجل، أذاعته قناة القاهرة الإخبارية، عصر الجمعة.

وأوضح المصدر أن مصر تدعو المجتمع الدولي إلى زيادة دعمه للفلسطينيين وتكثيف الجهود لمساعدتهم على تجاوز الكارثة الإنسانية التي يعانون منه.

وأشار إلى أن مصر تبذل كل ما في وسعها لدعم الشعب الفلسطيني سواء من خلال الجهود السياسية أو تقديم المساعدات الميدانية، مؤكدة أن الموقف المصري ثابت في مساندة حقوق الفلسطينيين والعمل على تخفيف معاناتهم.

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