بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الشاذلي بالمنوفية

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قدّم التليفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، شعائر صلاة الجمعة من مسجد كمال الشاذلي من مدينة الباجور، بمحافظة المنوفية.

ويلقي خطبة الجمعة الشيخ محمد رجب خليفة مدير مديرية أوقاف المنوفية، ويتلو القرآن، القارئ الشيخ علي محمود شميس.

خطبة الجمعة بمساجد الأوقاف

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت أن موضوع خطبة الجمعة هو "تحويل القبلة.. دروس وعبر"، وهو موضوع الخطبة الموحدة بجميع مساجد الجمهورية، بالتزامن مع الاحتفال بليلة النصف من شعبان.

وشددت وزارة الأوقاف، على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز.

وأكدت أنه من الأفضل أن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.

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