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أسامة كمال: ترامب رجل بيزنس ومفاوضاته تذهب للحد الأقصى

12:29 ص الجمعة 14 فبراير 2025

الإعلامي أسامة كمال

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كتب- حسن مرسي:

عبّر الإعلامي أسامة كمال عن انزعاجه الكبير من اللقاء الذي جمع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معروف بمفاوضاته العملية، إلا أنه أشار إلى أن ما قدمه ترامب هذه المرة قد يكون بمثابة "قنبلة" لم يتوقعها أحد.

خلال تقديمه برنامج "مساء دي ام سي" على قناة دي ام سي، حذر كمال من إمكانية أن تكون هذه التصريحات مجرد ستار للدخان، معقبًا: "ترامب رجل البيزنس ومفاوضاته تذهب للحد الأقصى".

وأكد مقدم "مساء دي ام سي" ، على أن الاقتراحات التي تحدث عنها ترامب بشأن غزة لن تُنفذ، لأن أمريكا لن تُرسل قواتها إلى الشرق الأوسط، وهذه ليست سياسته.

وأشار إلى أن ما يمكن أن تقوم به إسرائيل ليس مقتصراً على قطاع غزة، بل يعد بمثابة ردود فعل على مجموعة من الأوضاع المعقدة.

وفي سياق الأوضاع الراهنة، أشار كمال إلى جهود مصر في تقديم الدعم للفلسطينيين، بما في ذلك إنشاء معسكرات إيواء، إلا أن هذه الجهود تواجه عوائق مستمرة.

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