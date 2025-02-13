"القومي للمرأة" يفتتح وحدة المرأة الأمنة بكلية الطب جامعة الفيوم

كتبت- نور العمروسي:

افتتح المجلس القومي للمرأة، وحدة المرأة الأمنة بكلية الطب جامعة الفيوم بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وجامعة الفيوم.

وفي كلمة المستشارة أمل عمار التي ألقتها الدكتورة دينا شكري أستاذة الطب الشرعي بكلية طب القصر العيني وعضوة لجنتي الصحة والسكان والبحث العلمي والأمن السيبراني بالمجلس، وجهت الشكر والتهاني إلى قيادات جامعة الفيوم على إنشاء وحدة المرأة الآمنة للتعامل مع السيدات اللاتي تتعرضن للعنف وأكدت على ثقتها أن الوحدة سوف تكون نموذجًا يُحتذى به في تقديم الدعم الشامل للمرأة التى تتعرض للعنف في محافظة الفيوم متمنية كل التوفيق لفريق العمل.

وأكد الدكتور ياسر حتاتة رئيس جامعة الفيوم، أن افتتاح وحدة المرأة الآمنة بمستشفى مصطفى حسن الجامعي لطب وجراحة الأطفال يأتي في نطاق حرص الجامعة على التحسين المستمر لجودة الخدمات الصحية وتفعيل استجابة القطاع الطبي لاحتياجات السيدات اللاتي تتعرضن للعنف، مؤكدًا على دعمه الكامل لفريق عمل الوحدة مشيرًا إلى التزام الجامعة بدورها المجتمعي ولا تقتصر الجامعة على التعليم الأكاديمي فقط بل تمتد إلى خدمة المجتمع المحلي لتكون ركيزة أساسية لتقديم خدمات متكاملة للمواطنين بالمحافظة.

فيما قدمت منى سالم المنسق الوطني لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس الشكر لقيادات محافظة الفيوم وعلى رأسهم المحافظ لإصداره قرار بتشكيل اللجنة التنسيقية لمناهضة العنف ضد المرأة بالمحافظة كما قدمت الشكر إلى رئيس الجامعة وجميع قياداتها على التعاون المثمر مع المجلس القومي للمرأة لإنشاء وحدة المرأة الامنة مشيدة بدور الجامعة في تقديم الخدمات للمرأة سواء التعليمية أو الطبية.

وقدمت الدكتورة أمل فيليب المستشارة الصحية لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس الشكر إلى جميع قيادات جامعة الفيوم وكلية الطب على تعاونهم المثمر طوال عام كامل وتذليل جميع الصعاب لتفعيل دور القطاع الطبي في مناهضة العف ضد المرأة وإنشاء وحدة المرأة الآمنة والتي سوف توفر مساحة آمنة للسيدات والفتيات اللاتي تتعرضن للعنف وتقدم الدعم الطبي والنفسي والإحالة إلى قطاعات خدمية أخرى مثل مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة و مراكز استضافة المرأة المعنفة واشادت بالدور الكبير لهيئة التمريض في تفعيل الوحدة متمنية لفريق العمل كل التوفيق والنجاح.

وأوضح الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن الهدف من إنشاء وحدة المرأة الآمنة هو توفير بيئة آمنة وداعمة لضحايا العنف التي تتردد على المستشفى طلبا للعلاج ولتقديم الاستشارات اللازمة لتمكينها من مواجهة التحديات مضيفا أن الوحدة سوف تكون جزءًا من الخدمات المقدمة بالمستشفى حيث سيتم تعامل الكوادر الطبية مع حالات العنف بشكل سري علاوة على عدد من الخدمات تشمل الدعم النفسي والطبي والإحالة إلى جهات إحالة أخرى لتقديم الدعم القانوني والاجتماعي.

وأشارت إيمان ذكي، مقررة فرع المجلس بمحافظة الفيوم أن الوحدة هي نتاج تعاون مشترك بين جامعة الفيوم والمجلس القومي للمرأة لتوفير آمن للمرأة التي تعرضت للعنف ويتم دراسة الحالات وتحويلها لوحدة المرأة الآمنة لتقديم حزمة من الخدمات لكل حالة.

وأكدت الدكتورة هبة حسين مديرة وحدة المرأة الآمنة على أن الوحدة سوف تعمل على توفير كل الإمكانيات اللازمة لضمان تقديم الخدمات الصحية والنفسية للمرأة التي تتعرض للعنف.

وشهد الافتتاح أيضًا حضور كل من الدكتورة نجلاء الشربيني عميد كلية الطب والدكتورة غادة الجلاد عميد كلية التمريض ورئيس قسم الطب الشرعي والسموم بكلية الطب والدكتور محمد صفاء عرفة مدير عام المستشفيات الجامعية والأستاذة سالي ذهني مسئول برامج تمكين المرأة بصندوق الأمم المتحدة للسكان والدكتور ميشيل يوسف منسق طبي لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة، والدكتورة نهير الشوشاني مدير مركز مناهضة العنف ضد المرأة ولفيف من المجلس القومي للمرأة و قيادات جامعة الفيوم وصندوق الأمم المتحد.

يذكر أن افتتاح وحدة المرأة الآمنة بطب الفيوم تصبح عدد الوحدات التي تم افتتاحها رسميا 18 بجمهورية مصر العربية حتى الآن وذلك بالشراكة بين المجلس القومي للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان وقريبا سوف يتم إفتتاح وحدة المرأة الامنة رسميا بكلية طب جامعتي كفر الشيخ وبورسعيد.