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"القومي للمرأة" يُهنئ أماني الشريف لإعادة انتخابها نائب رئيس مجلس جامعة عموم إفريقيا

08:06 م الخميس 13 فبراير 2025

الدكتورة أماني الشريف

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كتبت- نور العمروسي:

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهاني إلى الدكتورة أماني الشريف بمناسبة إعادة انتخابها في منصب نائب رئيس مجلس جامعة عموم إفريقيا لمدة أربع سنوات مقبلة.

وعبرت "عمار"، عن فخرها واعتزازها بهذا التقدير المستحق للدكتورة أماني الشريف والذي يعكس إنجازاتها خلال الفترة الماضية ويؤكد على الدور البارز والمشرف للمرأة المصرية في المناصب الإقليمية والدولية متمنية لها المزيد من التوفيق والنجاح فى مسيرتها المتميزة في دعم قضايا التعليم والبحث العلمي وتعزيز التعاون الأكاديمي على مستوى القارة الإفريقية.

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المستشارة أمل عمار المجلس القومي للمرأة الدكتورة أماني الشريف
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