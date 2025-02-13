أسما إبراهيم: طليقي رفض عملي سابقًا.. وهذا سبب عدم إعلان عودتنا

كتب- محمد أبو بكر:

أكدت الإعلامية أسما إبراهيم، أنها شخصية كتومة وتحافظ على أسرار من حولها، مشيرة إلى أنها لا تمتلك أسرارًا تخفيها، لأن طبيعتها مختلفة عن عملها، قائلة: "شخصيتي حاجة وشغلي حاجة تانية".

وأضافت أسما، خلال برنامج "منا وفينا"، على قناة "المشهد": "لما رجعت لجوزي مأعلنتش لأنه شخص مش بيحب الظهور أو الميديا، وهو رجل أعمال، وكنت بحترم دة، ومش بحب أدخله هو أو الولاد في حياة الشهرة".

وأوضحت، أن حياتها مستقرة ولا يوجد بها أي "لخبطة"، لافتة إلى أن هناك فترة كانت تعمل بها منفصلة عن زوجها، وكان طليقها داعمًا لها رغم رفضه السابق لعملها في الإعلام، مؤكدة أنه أصبح فخورًا بها الآن، بل ويدعمها إذا شعرت بالملل من العمل.

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