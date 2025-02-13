"مدبولي" يترأس اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية

كتب- محمد نصار:

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الآن، اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية.

يأتي الاجتماع برئاسة رئيس الوزراء، وبحضور أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي.

كما يأتي ذلك عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم، والذي تلاه عقد مؤتمر صفحي لرئيس الوزراء، وعدد من وزراء المجموعة الاقتصادية.

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