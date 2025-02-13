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الحكومة: 29.3 مليار جنيه إيرادات هيئة التأمين الصحي الشامل

03:25 م الخميس 13 فبراير 2025

الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل

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كتب- محمد نصار:

أُحيط مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الخميس، بتقرير أداء الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل؛ وفقًا لموقفها المالي وقوائمها المالية في 31 ديسمبر 2024.

وعكس التقرير مُؤشرات إيجابية ترتبط بعمل الهيئة على رأسها زيادة إجمالي إيرادات الهيئة حيث بلغت 29.3 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2024، مقارنة بـ 20.2 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2023.

كما تم عرض مؤشرات أخرى تساهم في تعزيز جهود الهيئة ودورها في استكمال تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات المستهدفة، والتجهيز للتوسع في تنفيذ المنظومة وفقًا للمخطط الزمني المستهدف، وصولًا لتغطية جميع محافظات الجمهورية بمظلة نظام التأمين الصحي الشامل.

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هيئة التأمين الصحي الشامل مجلس الوزراء
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