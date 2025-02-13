نشرة منتصف الليل| الأزهر يدعو لدعم إعادة إعمار غزة وموعد صرف منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة

كتب- أحمد الجندي:

شهدت مصر، الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، دعوة الأزهر لدعم الموقف المصري والعربي في إعادة إعمار غزة وموعد انتهاء الموجة الباردة وارتفاع درجات الحرارة.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية على النحو التالي:

الأزهر يدعو لدعم الموقف المصري والعربي في إعادة إعمار غزة

طالب الأزهر الشريف، بدعم الموقف المصري والعربي في إعادة إعمار قطاع غزة شريطة بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، وممارسة أقصى درجات الضغط لتنفيذ اتفاق وقف العدوان على غزة، وتحلي مسؤولي العالم بالحكمة في إصدار التصريحات التي تمس الأوطان، مؤكدًا أنه لا حق لأحد في إجبار الشعب الفلسطيني وإرغامه على قبول مقترحات غير قابلة للتطبيق، وعلى العالم كله احترام حق الفلسطينيين في العيش على أرضهم وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

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الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الباردة وارتفاع درجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موعد انتهاء الموجة الباردة وارتفاع درجات الحرارة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، بشأن موعد انتهاء الموجة الباردة، إن حالة الطقس تشهد من السبت المقبل الموافق 15 فبراير 2025 وحتى الثلاثاء 18 فبراير 2025، ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات مئوية.

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بعد زيادتها.. موعد صرف منحة رمضان 2025 لهذه الفئة

كشف مصدر مسؤول في وزارة العمل، عن موعد صرف منحة شهر رمضان 2025 للعمالة غير المنتظمة وعمال التراحيل.

وأضاف المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن موعد صرف منحة شهر رمضان 2025 للعمالة غير المنتظمة بعد زيادتها سيكون بالتزامن مع بدء الشهر الكريم، وذلك ضمن جهود الحكومة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

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وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الجيزة يفتتحان مقر الديوان العام الجديد- صور

افتتحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، يرافقهما الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، مقر ديوان عام محافظة الجيزة الجديد بشارع 26 يوليو بمنطقة المهندسين في حي العجوزة.

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أكثر من 3 آلاف وظيفة بالخارج برواتب تصل لـ 200 ألف جنيه - التقديم والخطوات

كشفت وزارة العمل، عن توفير أكثر من 3300 فرصة عمل بالخارج في تخصصات مُتعددة برواتب تصل إلى 200 ألف جنيه، متاحة خلال شهر فبراير الجاري.

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محافظ القاهرة يبحث مع "محلية النواب" تطوير سوق العبور

عقد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والنائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والنائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اجتماعًا بحضور أعضاء اللجنة، لمتابعة ومراجعة خطة تطوير ورفع كفاءة سوق العبور بما يعظم من دور السوق ويحقق مصالح التجار.

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ما أسباب "رعشة عين" الملك عبدالله خلال لقاء ترامب؟.. أطباء يجيبون

أثارت زيارة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى واشنطن ولقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء، تفاعلًا واسعًا وحظيت بالكثير من ردود الفعل على المستويين الدولي والإقليمي، على وقع تصريحاته بشأن موقفه من مقترحات تهجير سكان غزة.

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