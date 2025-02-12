تحذير مهم من غرفة السياحة بشأن السفر لرحلة الحج 2025

كتب- محمد أبو بكر:

كشف أحمد وحيد، عضو غرفة شركات السياحة، أن المملكة العربية السعودية أوقفت خدمة تأشيرة الزيارة العائلية المتعددة للمقيمين، ولم يعد النظام يتيح سوى تأشيرة الزيارة المفردة فقط، والتي تسمح بدخول واحد لمدة 30 يومًا دون إمكانية التجديد.

شروط تأشيرة الزيارة المفردة

وأوضح "وحيد"، أن تأشيرة الزيارة المفردة تمنح لمدة 30 يومًا فقط، ولا يمكن تمديدها بأي شكل من الأشكال، مؤكدًا أن حاملها ملزم بمغادرة المملكة فور انتهاء المدة المحددة.

تأشيرات رجال الأعمال ومدة الإقامة

من جانبه، أكد محمد عابد، عضو غرفة شركات السياحة، أن التأشيرة المفردة لرجال الأعمال متاحة لمدة 90 يومًا، مع إمكانية تجديدها شهريًا بحد أقصى ثلاثة أشهر، موضحًا أن الزائر مطالب بمغادرة المملكة فور انتهاء الفترة المحددة.

وأشار عضو غرفة شركات السياحة، في تصريحات لمصراوي، إلى أن إصدار التأشيرات يختلف من شخص لآخر، حيث يحصل البعض على تأشيرة لمدة 30 يومًا، بينما يحصل آخرون على 90 يومًا، دون وجود آلية واضحة تحدد القبول أو الرفض.

منع اصطحاب الأطفال في موسم الحج 1446 هـ / 2025 م

أضاف "عابد"، أن وزارة الحج والعمرة السعودية أصدرت قرارًا رسميًا بمنع اصطحاب الأطفال الصغار أثناء أداء مناسك الحج للعام الحالي 1446 هجريًا – 2025 ميلاديًا، وذلك حرصًا على سلامتهم وتجنبًا لأي مخاطر قد يتعرضون لها بسبب الزحام الشديد.

أولوية الحج لمن لم يسبق له أداء الفريضة

كما أشار إلى أن وزارة الحج والعمرة قررت منح الأولوية في الحج هذا العام لمن لم يسبق لهم أداء الفريضة، وذلك بهدف تقليل الزحام وإتاحة الفرصة لمن لم يحجوا من قبل.

تحذير من الكيانات الوهمية

وحذر عابد من عمليات الاحتيال التي تمارسها بعض الكيانات الوهمية غير المرخصة، والتي تستغل جهل المواطنين بتصاريح الحج، حيث تمنحهم تأشيرة زيارة وتوهمهم بأنها تصريح رسمي لأداء المناسك.

وشدد على ضرورة عدم السفر لأداء الحج باستخدام تأشيرة الزيارة أو أي تأشيرات مخالفة، تجنبًا لأي مشكلات قانونية قد يتعرض لها المسافرون.

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