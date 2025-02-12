فريق "حكومة الصحة" يتفقد مستشفيي شبرا والمنيرة: إجراءات فورية لتوفير "نواقص الأدوية"

كتب- أحمد جمعة:

استكملت وزارة الصحة والسكان تنفيذ المرحلة الرابعة من حملة المرور الميداني على المنشآت الطبية في جميع المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، سعيًا نحو التواصل المباشر مع المواطنين، ورفع كفاءة المنشآت الطبية، وتقديم خدمة طبية ذات جودة.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن المرحلة الرابعة من حملة المرور الميداني استهدفت محافظة القاهرة، وتضمنت مرور فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية على مستشفيي شبرا العام والمنيرة العام، ومركز طبي الزهراء، ومركز صحة الأسرة بعين شمس، ومركز طبي الدلتا، ومركز طبي النهضة القديمة، لمتابعة سير العمل، ورصد أي قصور في مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، واتخاذ الإجراءات التصحيحية على رأس العمل.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الفريق بدأ جولته بتفقد مستشفى «شبرا العام»، حيث شملت الجولة جميع الأقسام، وتلاحظ أثناء المرور وجود نواقص في الأدوية والمستلزمات، بالإضافة إلى وجود رواكد، وتم اتخاذ الإجراءات الفورية لتوفير النواقص، كما تم التوجيه بتشكيل لجنة لتوزيع الرواكد على الأماكن الأكثر احتياجًا. كما تبين عطل المنظار الجراحي منذ سنوات، وتم التوجيه بسرعة استبداله بجهاز آخر لضمان تشغيل الخدمة، بالإضافة إلى وجود جهاز أشعة مقطعية قديم، وتم التوجيه بالتنسيق مع إدارة الأشعة لنقل الجهاز القديم واستبداله بجهاز حديث.

وأضاف «عبد الغفار» أن الفريق استكمل جولته بالمرور على مستشفى «المنيرة العام»، حيث تفقد جميع الأقسام، وتلاحظ أثناء المرور وجود مستلزمات غير مخزنة بطريقة سليمة، بالإضافة إلى وجود رواكد، وتم التوجيه بسرعة اتخاذ اللازم حيال استبدال المستلزمات، وضرورة إعادة توزيع الرواكد. كما تلاحظ عدم التزام التمريض بمعايير مكافحة العدوى، وتم عقد دورة تدريبية على رأس العمل، بالإضافة إلى وجود قصور في بعض أعمال التسجيل الطبي، حيث تم التواصل مع المديرية لضرورة تدريب الفريق الطبي على أساسيات التسجيل الطبي.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تلاحظ أثناء المرور وجود زيادة في أعداد الكوادر البشرية لأطباء الأطفال حديثي الولادة، حيث بلغ عددهم 33 استشاريًا وأخصائيًا ومساعدًا أخصائيًا، بالإضافة إلى 12 نائبًا و12 طبيب زمالة، مما يفوق الحاجة الفعلية للعمل، وتم التوجيه بإعادة توزيعهم على الأماكن الأكثر احتياجًا.

تفاصيل زيارة "حوكمة الصحة" لمركز طبي الزهراء في عين شمس

ولفت المتحدث الرسمي إلى أن الفريق استكمل جولته بالمرور على «مركز طبي الزهراء» بمنطقة عين شمس، حيث تفقد جميع الأقسام، وتبين وجود نواقص في بعض مستلزمات مكافحة العدوى، وتم تكليف مسؤولي الإدارة الصحية بتوفير الأصناف غير المتوفرة. كما تبين عدم مطابقة قسم التعقيم لمعايير مكافحة العدوى، وتم توفير مكان بديل وجارٍ تشغيله من قبل المديرية.

وتابع «عبد الغفار» أن الفريق استكمل جولته بالمرور على «مركز صحة الأسرة بعين شمس»، حيث تلاحظ وجود نقص في مستلزمات مكافحة العدوى، وتم تكليف المديرية بتوفير الأصناف غير المتوفرة. كما تلاحظ عدم استكمال بيانات المرضى في الملفات، بالإضافة إلى عدم تدريب الفريق الطبي الموجود على التسجيل الطبي، وتم تكليف مسؤولي الملفات في الإدارة الصحية بمتابعة استكمال البيانات وتدريب الفريق الطبي.

وأوضح «عبد الغفار» أن الفريق قام بالمرور على «مركز طبي الدلتا»، حيث تلاحظ أثناء المرور انخفاض معدل المترددين على عيادة تنظيم الأسرة، بسبب عدم وجود طبيب بالعيادة على مدار الأسبوع، واقتصار عمل الطبيب الموجود على جزء من الوقت، وتم التواصل مع المديرية لسرعة توفير طبيب بشكل دائم. كما تلاحظ تعطل منظم الأكسجين الموجود بأسطوانة الطوارئ في المركز، وتم استبداله في الحال من قبل مدير المنطقة الطبية، كما تم التوجيه بتلافي جميع السلبيات.

واستطرد «عبد الغفار» أن الفريق اختتم جولته بالمرور على «مركز طبي النهضة القديمة»، حيث تلاحظ انخفاض معدل المترددين على عيادة تنظيم الأسرة بسبب عدم وجود طبيب بالعيادة على مدار الأسبوع، واقتصار عمل الطبيب الحالي على جزء من الوقت، وتم التوجيه بسرعة توفير طبيب بشكل دائم. كما تلاحظ عدم استكمال السجلات الخاصة بمتابعة الأطفال، وتم توجيه مديرة إدارة الأمومة والطفولة بمتابعة استكمال البيانات وتلافي السلبيات.

وذكر «عبد الغفار» أن المرور تم بالتعاون مع القطاعات المعنية في الوزارة، وبمشاركة القطاع العلاجي، وقطاع الرعاية الأساسية، وإدارة الصيدلة، وتنظيم الأسرة، ومكافحة العدوى، والمشروعات، لاتخاذ إجراءات فورية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

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