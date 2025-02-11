فيديو مستر بيست.. مدير لجنة مصر للأفلام يكشف عن مفاجأة بشأن طلبات التصوير

كتب - عمرو صالح:

كشف أحمد سامي بدوي، مدير عام لجنة مصر للأفلام، عن زيادة الطلبات المقدمة لتصوير أفلام أجنبية في مصر، وذلك عقب نشر فيديو اليوتيوبر العالمي مستر بيست الذي تم تصويره في منطقة أهرامات الجيزة.

وأوضح بدوي، في تصريحات لـ"مصراوي"، أن اللجنة تلقت طلبات لتصوير 5 أفلام أجنبية جديدة بعد نشر الفيديو، إضافةً إلى الأعمال الفنية الأجنبية الجارية تصويرها حاليًا.

وأشار إلى أن مصر شهدت تصوير 70 فيلمًا أجنبيًا خلال السنوات الأربع الماضية، في إطار اهتمام الدولة بالتسويق الخارجي للمواقع الأثرية المصرح التصوير بها، وتعزيز دور مصر كوجهة عالمية لصناعة السينما.

وحصد فيديو اليوتيوبر الأميركي الشهير، جيمس ستيفن دونالدسون، المعروف باسم "مستر بيست" الذي صوره داخل أهرامات الجيزة "خوفو وخفرع ومنكاورع" في مصر، قرابة 80 مليون مشاهدة في 3 أيام فقط.

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