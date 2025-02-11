رئيس "ثقافة النواب": وضع إجراءات لمنح تراخيص الأفلام العالمية.. وجهة مختصة وفقًا لـ"الشباك الواحد"

كتب- نشأت علي:

قالت د. درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن اجتماع اللجنة اليوم يأتي في إطار متابعة اللجنة للتوصيات الصادرة عنها بشأن إزالة المعوقات التي تواجه تيسير إجراءات تصاريح التصوير للأفلام في الأماكن الأثرية دعمًا للترويج السياحي والأثري لمصر.

وأضافت: "أود التنويه بأنه على مدار دوري انعقاد، وحرصًا من اللجنة على أن تكون مصر وجهة عالمية للسياحة وصناعة السينما، فقد عقدت اللجنة أكثر من 5 اجتماعات جرت خلالها المناقشات بشأن تيسير إجراءات منح تراخيص الأفلام العالمية وإنشاء جهة مختصة بذلك تطبيقًا لنظام الشباك الواحد".

وأضافت: "وكان هذا الأمر غاية في الأهمية نظرًا لعزوف شركات الإنتاج العالمية عن التصوير في مصر ولجوئها إلى التصوير في دول أخرى تجنبًا للإجراءات الصعبة التي كانت تُطبق في مصر".

وقالت "شرف الدين": "كان للجنة السبق في إعداد تصور يمكن من خلاله تيسير تلك الإجراءات، ومنها: أهمية التصوير بكافة أنواعه في مصر، وضرورة تطبيق سياسة النافذة الواحدة فيما يخص أنواع التصوير التي تستلزم الحصول على تصاريح مسبقة، وذلك من خلال وضع الآليات اللازمة لتطبيق هذه السياسة، بما يشمل الحصول على كافة الموافقات من جميع الجهات المعنية".

وأوضحت أن التصور يشمل تحصيل الرسوم لكافة الجهات، وتحديد مدة زمنية كحد أقصى للحصول على الموافقات، والإعلان عن ذلك بشكل واضح بأكثر من لغة في كافة السفارات والمطارات، واستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة.

وفيما يخص التصوير المتعلق بالإنتاج التلفزيوني والسينمائي، أكدت اللجنة أهمية وضرورة العمل على تشجيع شركات الإنتاج العالمية الكبرى على تصوير أعمالها في مصر، وتقديم حوافز جاذبة في ضوء المنافسة مع بعض دول المنطقة، وضرورة إعداد تشريع بشكل عاجل لتطبيق آلية النافذة الواحدة، وتأسيس لجنة أو كيان واحد يضم ممثلي جميع الجهات المعنية لتطبيق هذه الآلية، ومنح اللجنة صلاحية تحصيل الرسوم لكافة الجهات وإصدار التصاريح.

وقالت رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس: "تم تشكيل لجنة عليا بقرار من مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2022/6/22 لوضع آليات لتصوير الأفلام العالمية في مصر، حيث تضم عددًا من الجهات المعنية. كما أن اللجنة ستضع آليات ولوائح التصوير للأعمال الفردية والتجارية، والأفلام والمسلسلات، والأفلام الوثائقية".

وأضافت: "هناك مقترح بإنشاء كيان يختص بتسهيل تصوير الأفلام، متمثلًا في تشريع يتضمن كيانًا وشباكًا واحدًا، بحيث يضم هذا الكيان جميع الجهات المعنية بصلاحيات كاملة وبتفويض كامل من الوزارة أو الجهة، مع وضع لوائح مالية للتصوير في جميع الجهات، ووضع آليات مختلفة للدفع على دفعات كما اقترحت اللجنة، وتوفير مجموعة من التسهيلات المجانية ومجموعة أخرى من التخفيضات على كافة اللوجستيات المرتبطة بالتصوير".

وتابعت د. درية شرف الدين: "وقد أوصت اللجنة آنذاك بضرورة أن تضم اللجنة العليا المشكلة بقرار من مجلس الوزراء فنانين ومخرجين ومديري تصوير وممثلين أصحاب تجارب عالمية ولهم خبرة سابقة في التعامل مع الخارج، مع التأكيد على ضرورة وجود أماكن للتصوير داخل المحافظات، بالإضافة إلى مراعاة الاطلاع على تجارب الدول التي نجحت في جذب هذا القطاع".

وأشارت إلى أن اللجنة تابعت المجهودات والتيسيرات التي تمت في هذا الشأن وما أسفر عنها من نجاحات، ومنها نشر فيديو مستر بيست، الذي يتجاوز عدد متابعيه على قناة يوتيوب 360 مليون متابع، وعلى إنستجرام 67 مليون متابع، وقد بلغ معدل مشاهدة الفيديو الذي تم تصويره بمنطقة الأهرامات 76 مليون مشاهدة خلال يومين فقط، ومن المتوقع أن تصل نسبة المشاهدة إلى 400 مليون، مما يعد ترويجًا غير مسبوق للآثار المصرية.

وطالبت شرف الدين بمراعاة حرمة المناطق الأثرية في كل الأحوال.

ويأتي اجتماع اللجنة في إطار متابعة التوصيات الصادرة بشأن إزالة المعوقات التي تواجه تيسير إجراءات تصاريح التصوير للأفلام في الأماكن الأثرية دعمًا للترويج السياحي والأثري لمصر.

حضر الاجتماع المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور عبد الفتاح الجبالي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، والمهندس محمد فؤاد، رئيس قطاع هندسة الاستوديوهات بالمدينة، وأحمد سامي بدوي، مدير عام لجنة مصر للأفلام التابعة لمدينة الإنتاج الإعلامي.

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