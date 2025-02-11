ولية أمر تتعدّى على مُعلمة بمدرسة بالبساتين.. وأول تحرك للوزارة

كتب- أحمد الجندي:

تعرضت مُعلمة بإحدى المدارس الابتدائية في منطقة البساتين بمحافظة القاهرة إلى الاعتداء من قِبل وَليّة أمر؛ قامت بضربها وسَبّها بأبشع الألفاظ داخل المدرسة.

وجاء ذلك بعد رفض المعلمة السماحَ لها بأخذ أطفالها قبل انتهاء اليوم الدراسي.

بلاغ للأجهزة الأمنية بتعرض مُعلمة للضرب

وتلقت الأجهزة الأمنية في البساتين بلاغًا يفيد تعرض مُعلمة في مدرسة السلام الابتدائية المشتركة إلى الاعتداء من قِبل والدة أطفال بالمدرسة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى المدرسة؛ حيث تبين أن سيدة اعتدت على المُعلمة باستخدام زجاجة، بالإضافة إلى توجيه ألفاظ مسيئة لها داخل المدرسة.

سبب واقعة الضرب والصلح

كان الحادث وقع بعد أن رفضت المعلمة السماح لولية الأمر بأخذ أطفالها قبل انتهاء اليوم الدراسي، ما أدى إلى تصاعد التوتر بين الطرفَين؛ اللذين تم اصطحابهما إلى قسم الشرطة؛ حيث تنازلت المُعلمة عن المحضر بعد محاولات من السيدة، بسبب ظروفها وأطفالها، وتم إعداد مذكرة صلح وغادرتا قسم الشرطة.

التعدي بالضرب مرة أخرى بعد الصلح

واعتدت ولية الأمر مرة أخرى على المعلمة، بعد مغادرتهما؛ ما دفع الأخيرة للعودة إلى قسم الشرطة وتحرير محضر جديد، واتخذت الجهات الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة وبدأت التحقيقات في الواقعة.

أول رد من وزارة التربية والتعليم على الواقعة

أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم أن الواقعة تم تحويلها إلى الشؤون القانونية والتربية الاجتماعية؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، اليوم الثلاثاء، أن هناك محاولات حالية لعقد محضر تصالح بين الطرفَين داخل قسم الشرطة.