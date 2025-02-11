بلاغ للشرطة.. أول تحرك من نقابة المعلمين ضد ولية أمر اعتدت على معلمة بالبساتين

كتب- محمد نصار:

تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، تقريرًا من النقابة الفرعية للمعلمين بالمعادي يفيد بتعرض معلمة بمدرسة السلام الابتدائية التابعة لإدارة البساتين التعليمية، للاعتداء بالضرب والسباب من قبل ولية أمر، بعد أن رفضت المعلمة مغادرة أبنائها قبل انتهاء اليوم الدراسي، دون عذر مقبول وتم عمل محضر بالواقعة.

وعلى الفور كلف خلف الزناتي، نقيب المعلمين، بحسب بيان قبل قليل، تمام محمد تمام، رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بالمعادي، ومحامي النقابة الفرعية بمرافقة المعلمة ومتابعة تطورات بلاغ الشرطة.

وطالب نقيب المعلمين، بضرورة حماية المعلمين أثناء أداء رسالتهم داخل المدارس.

وكانت نقابة المعلمين، قررت تشكيل غرفة عمليات بالنقابة العامة مع بداية انطلاق الدراسة، وتخصيص رقم واتس أب (01555208606) لتلقي شكاوى المعلمين، وتنفيذ تعليمات نقيب المعلمين بالتنسيق الكامل مع الفرعيات واللجان النقابية لسرعة تلبية نداء أي معلم يواجه أي مشكلة خلال تأدية رسالته في تربية وتعليم الأجيال.

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