قطع المياه عن عدد من مناطق الجيزة لمدة 8 ساعات

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، وجود تسريب مفاجئ بخط مياه الشرب قطر 800 مم الخرساني الخارج من محطة مياه أطفيح.

ونوهت محافظة الجيزة، بأن الأمر يتطلب قطع مياه الشرب لمدة 8 ساعات من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 14/2/2025 حتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 15/2/2025 لتنفيذ أعمال الإصلاح والصيانة.

وأوضحت "الجيزة"، أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي (مركز أطفيح بالكامل ما عدا جزيرة الكريمات - الحجارة - كفر الشيخ سعد).

ووجه المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالالتزام بالتوقيتات المعلنة وسرعة إنجاز أعمال الصيانة والإصلاح لضخ المياه بصورتها الطبيعية إلى المناطق المتأثرة بالانقطاع.

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

وتقوم الشركة بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتأثرة وفي حالة طلبها يتم الاتصال على الخط الساخن 125.

اقرأ أيضًا:

خريطة الأمطار والظواهر الجوية.. الأرصاد تكشف طقس الـ6 الأيام المقبلة

زاهي حواس يكشف عن مفاجأة خلال تصوير فيديو مستر بيست بالأهرامات

عمرو أديب: "اللي عمله الأمريكان والإسرائيليين في آخر أسبوع ميخليش حماس تسلم أسرى"

زاهي حواس يكشف تكلفة تصوير فيلم مستر بيست بالأهرامات