أجواء شتوية وأمطار نهارًا.. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم

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كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس والظواهر المرتقبة خلال الساعات المقبلة من اليوم الثلاثاء.

توقعات حالة الطقس اليوم

قالت الأرصاد، في بيان مقتضب، قبل قليل، إن تسود أجواء شتوية مائلة للبرودة نهارًا على شمال البلاد مائلة للدفء على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وأضافت الهيئة، أننه تستمر فرص سقوط الأمطار على شمال البلاد، تقل حدتها كلما تقدمنا للداخل لتصل خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن الفرصة قائمة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

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