زاهي حواس يكشف عن مفاجأة خلال تصوير فيديو مستر بيست بالأهرامات

كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصري، عن تفاصيل تصوير اليوتيوبر الأمريكي مستر بيست للفيديو الذي وثقه داخل أهرامات الجيزة، والذي أثار تفاعلًا واسعًا بين مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي في مصر.

وخلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، أشار حواس إلى أن وزارة الآثار قدمت تسهيلات كبيرة ووفرت التراخيص اللازمة لمستر بيست، كما أن مدينة الإنتاج الإعلامي قامت بتوفير كافة معدات التصوير المستخدمة في الفيديو.

وكشف حواس أن مستر بيست قام بدفن قطعة ذهبية بقيمة 10 آلاف دولار أسفل تمثال أبو الهول، مرفقة بورقة مكتوب عليها أن الفيلم تم تصويره داخل الأهرامات.

ولفت زاهي حواس إلى أن مشاهد الفيلم الذي صور داخل الأهرامات تم تصويرها عدة مرات من قبل، موضحًا أنه وضع شرطًا للظهور مع مستر بيست في الفيديو يتمثل في التأكيد على أن المصريين القدماء هم من بنوا الأهرامات.

وأوضح حواس أنه قدم أدلة لمستر بيست تدعم هذا الطرح، كما اصطحبه في جولة داخل الأنفاق في منطقة الأهرامات، كما أن 10 آلاف مصري بنوا الأهرامات وليس العبيد أو أي أشخاص آخرون، كما أنه اصطحب مستر بيست لمقابر عمال بناة الأهرامات.

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