عمرو أديب: "اللي عمله الأمريكان والإسرائيليين في آخر أسبوع ميخليش حماس تسلم أسرى"

كتب- حسن مرسي:

علق الإعلامي عمرو أديب على اختفاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لعدة أيام، وتأخيره في التعليق على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين.

وخلال برنامجه "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر" أعرب أديب عن استغرابه من هجوم البعض على مصر عندما تتأخر في الرد على الأحداث لفترة قصيرة، قائلاً: "أردوغان كان مختفي ولسه ظاهر.. لكن لما مصر متردش خلال ساعة يقولك فين مصر".

وأشار أديب إلى أن إحدى القنوات الفضائية – دون أن يسميها – ركزت فقط على حديث رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو عن مصر، متجاهلة بقية تصريحاته.

واعتبر أديب أن هذا التركيز يُعد استهدافًا واضحًا للرأي العام المصري، موجهاً حديثه للجمهور: "عشان تعرف أنك ملاحق".

وفي سياق متصل، علق أديب على تصريحات ترامب بشأن المعونات المقدمة لمصر والأردن، متسائلاً باستنكار: "إيه المعايرة دي؟ هو أنت بتدي المعونات دي هبة أو منحة؟! أراجع معاك الاتفاق من الأول!"، مؤكدًا أن هذه التصريحات تهدف إلى استفزاز الرأي العام وإثارة الجدل.

كما أشاد أديب بتصميم الأطفال الفلسطينيين على مواصلة تعليمهم رغم الأوضاع الصعبة التي يعيشونها.

واستشهد بموقف طفل فلسطيني كان يتحدث إلى مراسلة أمريكية تحت الأنقاض، قائلاً لها: "سيبونا بسلام".

وأضاف أديب "الطفل الفلسطيني يعشق التعليم لأنه عارف إن ده أمله الوحيد، بيتعلم تحت أي ظرف وفي أي مكان".

وأعرب أديب عن استغرابه من تصديق البعض لتصريحات ترامب والأمريكيين، قائلاً: "اللي عمله الأمريكان والإسرائيليين في آخر أسبوع، ما يخليش حماس تسلم أسرى.. ماهي خربانة خربانة".

وأكد أن هذه التصريحات والأحداث الأخيرة تؤكد أن الوضع في المنطقة معقد ولا يمكن حله بسهولة.

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