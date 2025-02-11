زاهي حواس يكشف تكلفة تصوير فيلم مستر بيست بالأهرامات

كتبت -داليا الظنيني:

أكد الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصري، أن فيلم اليوتيوبر الأمريكي الشهير «مستر بيست»، الذي تم تصويره داخل أهرامات الجيزة تجاوز 69 مليون مشاهدة على منصة يوتيوب حتى الآن، ومن المتوقع أن يصل إلى 400 مليون مشاهدة في الفترة المقبلة.

وفي لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أشار حواس إلى أنه قدم أدلة قاطعة تؤكد أن المصريين القدماء هم من بنوا الأهرامات، موضحًا أن حجم الدعاية التي حققها هذا الفيديو سيساهم في نشر هذه الحقيقة على مستوى العالم.

كما تحدث حواس عن المخاطر التي واجهها أثناء تصوير الفيلم، حيث أشار إلى أن صعود الهرم أو الدخول إلى الحجرات يشكل خطرًا كبيرًا على الحياة، كما أنه تم دفع رسوم دخول منطقة الهرم خارج ساعات العمل الرسمية، وذلك وفقًا للقوانين المعمول بها، مشددًا على أنه لم يحصل على أي امتيازات خاصة.

وفي سياق متصل، لفت حواس إلى أنه للمرة الأولى أعلن عن اكتشاف الحجرة الرابعة والخامسة لعمال بناء الأهرامات، كما تم تصوير مستر بيست وهو يغوص في أعماق مقبرة الإله أوزوريس.

وأوضح حواس أن هناك رسومًا خاصة لدخول الحجرات الخمسة داخل الأهرامات، حيث دفع 300 ألف دولار لوزارة الآثار، بالإضافة إلى 500 ألف دولار لمدينة الإنتاج الإعلامي، وقد تصل إلى مليون دولار.

واختتم حواس حديثه بتأكيده أن الفيديو الذي نشره «مستر بيست» يعد دعاية قوية للأهرامات وأبو الهول لم تحدث من قبل، مما يسهم في جذب الانتباه العالمي إلى هذه المعالم التاريخية.

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