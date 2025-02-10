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اللجنة الطبية بمجلس الوزراء: العلاج على نفقة الدولة شهد استجابة ملحوظة للاستغاثات

10:15 م الإثنين 10 فبراير 2025

العلاج على نفقة الدولة

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كتبت- داليا الظنيني:

أكد الدكتور أحمد السيد، عضو اللجنة الطبية بمجلس الوزراء، على الجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة الطبية العليا في استجابة الاستغاثات المقدمة لمجلس الوزراء خلال شهر يناير من العام 2025.

وخلال مداخلة هاتفية في برنامج "الخلاصة" على قناة "المحور"، أشار السيد، إلى تقرير أعدّه الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء ورئيس اللجنة، أوضح أن العلاج على نفقة الدولة في الشهر المنصرم شهد استجابة ملحوظة، خصوصًا في مجال زراعة النخاع والعلاج بالأطراف الصناعية.

وأشار إلى أن تصنيع الأطراف الصناعية يتطلب وقتًا طويلاً لتكييفها مع احتياجات المرضى، مما يبرز حجم الجهود المبذولة لتحقيق أفضل النتائج في تقديم الرعاية الصحية.

وأضاف أن اللجنة الطبية تنسق بشكل مستمر مع المجتمع المدني في جميع محافظات مصر، مع التركيز بشكل خاص على المناطق النائية التي تواجه صعوبات في الوصول إلى الخدمات الصحية.

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