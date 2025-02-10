حسام بدراوي: هذا مطلبي من مؤسسي حزب الوعي

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25 صورة من مؤتمر تدشين حزب الوعي بحضور كبار السياسيين

إعادة الألبوم

كتب-عمرو صالح:

تصوير- محمود بكار:

قال الدكتور حسام بداري مستشار الحوار الوطني لرؤية 2030، أن حزب الوعي شهد خلال مراحل تجهيزه الكثير من الجهد الشاق.

وأوضح بدراوي خلال كلمته بحفل تدشين الحزب أن أهداف الحزب المعلنة تحقق متطلبات الشارع المصري وتسهم بشكل كبير في إحداث حراك سياسي حقيقي .

وطالب بدراوي المؤسسين للحزب بضرورة التمسك بتنفيذ مطالبهم ومواصلة رحلتهم السياسية التي أعلنوها خلال الفترة الماضية والتي كانت بدايتها الإعلان عن تدشين الحزب.

واختتم بدراوي حديثه مهنئا معربا أمنياته بالتوفيق للحزب خلال المرحلة المقبلة.

ونظم حزب الوعي اليوم الاثنين حفل تدشين كبير بأحد فنادق القاهرة حضره عدد من الشخصيات العامة وكبار رجال السياسة.

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