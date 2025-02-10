أمطار ورياح وبرودة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الثلاثاء 11 فبراير 2025، والظواهر الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، منذ قليل: يسود غدًا الثلاثاء 11 فبراير 2025، طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء والصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، على أغلب الأنحاء.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس غدًا الثلاثاء، تشهد أمطارا خفيفة قد تكون متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، قد تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري وسلاسل جبال البحر الأحمر، على فترات متقطعة.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن طقس غدًا الثلاثاء، يشهد نشاطًا للرياح، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

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