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رسميًا.. لجنة الأحزاب توافق على تأسيس حزب الجبهة الوطنية

04:51 م الإثنين 10 فبراير 2025

الدكتور عاصم الجزار

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كتب- محمد أبو بكر:

قررت لجنة الأحزاب السياسية، في جلستها المنعقدة يوم 10 فبراير 2025، قبول الإخطار المقدم من الدكتور عاصم الجزار، وكيل مؤسسي حزب الجبهة الوطنية، بشأن تأسيس الحزب.

اكتساب الشخصية الاعتبارية وبدء النشاط

وأوضحت اللجنة أن الحزب أصبح يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ما يمنحه الحق في مباشرة نشاطه السياسي رسميًا، وذلك اعتبارًا من اليوم التالي لصدور القرار.

نشر القرار في الجريدة الرسمية والصحف القومية

وأكدت اللجنة أن القرار سيتم نشره في الجريدة الرسمية وصحيفتي "الأخبار" و"الجمهورية"، خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره، وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.

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الدكتور عاصم الجزار لجنة الأحزاب تأسيس حزب الجبهة الوطنية
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