مجدي الجلاد: استقلالية الصحفي ضرورية لممارسة المهنة بحيادية

كتب- حسن مرسي:

كشف الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع "مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت"، أن البرلمان المقبل سيشهد تشكيلَ ائتلاف حزبي يضُم جميعَ الأحزاب السياسية؛ وعلى رأسها حزبا "الجبهة الوطنية" و"مستقبل وطن".

وأوضح الجلاد، خلال حواره في "بودكاست المحروسة" مع الإعلامي أحمد سالم، الذي يُعرض على موقع "المحروسة الإخباري"، أنه رغم عرض المشاركة في تأسيس أكثر من حزب كبير خلال الفترة الماضية؛ فإنه رفض ذلك لأسباب شخصية، أبرزها إيمانه بأنه لا يجوز للصحفي أن ينتمي إلى حزب أو قوى سياسية.

وأكد رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، أن استقلالية الصحفي ضرورية لممارسة المهنة بحيادية، قائلًا: "أنا لو انضممت إلى حزب، سأفقد استقلاليتي، وهذا ما لا أريده".

وأشار الجلاد إلى أن الفكرة الحالية هي تشكيل ائتلاف داخل البرلمان من الأحزاب الموجودة، معتبرًا أن فكرة الائتلاف جيدة من الناحية النظرية.

ولفت رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام إلى أن المشكلة تكمن دائمًا في التنفيذ؛ حيث من الوارد أن يتم تشكيل ائتلاف موالٍ للحكومة، وهو ما قد يحِد من دوره في تمثيل الرأي العام أو طرح رؤى معارضة.