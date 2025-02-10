أمطار ورياح وبرودة.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات المقبلة من اليوم الاثنين 10 فبراير 2025.

حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

قالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، إنه من متابعة الصور بالأقمار الصناعية، تظهر السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تصاحبها أمطار متفاوتة الشدة قد تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري.

وأضافت "الهيئة"، أن طقس الساعات المقبلة يشهد أمطار خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري، على فترات متقطعة.

وأوضحت هيئة الأرصاد، حالة الطقس اليوم تشهد نشاطًا للرياح، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، على فترات متقطعة.

وأشارت إلى أنه يسود الساعات المقبلة، طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء والصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، على أغلب الأنحاء.

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