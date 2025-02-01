مصطفى الفقي: مقترحات ترامب لتهجير الفلسطينيين مسرحية لكسب الوقت لنتنياهو

كتبت- داليا الظنيني:

أكد الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، أن مقترحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القضية الفلسطينية لا تعدو كونها محاولة لكسب الوقت لصالح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وتشتيت الانتباه عن القضية الفلسطينية.

خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، أشار الفقي إلى أن مقترحات ترامب حول تهجير الفلسطينيين تعد خطوة خطيرة تهدد أمن المنطقة واستقرارها، مؤكداً أن هذه المقترحات تفتقر إلى الجدية ولا يمكن تنفيذها على أرض الواقع.

وشدد الفقي على أن مصر كانت ولا تزال على موقف ثابت من القضية الفلسطينية، وهو رفض أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني أو المساس بحقوقه المشروعة. وأكد أن مصر تدعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح المفكر السياسي، أن اجتماع القاهرة الأخير يهدف إلى توحيد الموقف العربي بشأن القضية الفلسطينية، وتقديم الدعم الكامل للشعب الفلسطيني في نضاله العادل.

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