وزير الزراعة: تراجع أسعار الدواجن والبيض بعد قرار فتح الاستيراد

كتبت- داليا الظنيني:

كشف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن انخفاض أسعار الدواجن والبيض، بعد قرار فتح باب الاستيراد مجددًا، مشيرًا إلى أن الوزارة رصدت ارتفاعًا في أسعار هذه السلع خلال الأسبوعين الماضيين، لكنها بدأت في التراجع بعد اتخاذ قرار الاستيراد.

وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد علي على قناة "الحدث اليوم"، أن غرفة صناعة الدواجن استجابت لقرار فتح الاستيراد، مما أدى إلى بدء انخفاض الأسعار.

وأكد أن الدولة تعمل بشكل حثيث على مواجهة التضخم، مع وجود تنسيق كامل بين وزارة الزراعة ووزارة التموين وجهاز مستقبل مصر لضمان استقرار الأسعار.

وأشار فاروق إلى أن هذا الإنجاز يأتي في إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي للقطاع الزراعي، والذي أولى اهتمامًا كبيرًا لهذا الملف من خلال العديد من المشروعات التي ساهمت في زيادة الصادرات وتحقيق الأمن الغذائي، ومن بين هذه المشروعات مشروع الدلتا الجديدة الذي يهدف إلى استصلاح 2.2 مليون فدان، بالإضافة إلى محطات معالجة الصرف الزراعي التي تعمل على الاستفادة القصوى من كل قطرة مياه.

وأكد الوزير أن الدولة حققت أرقامًا قياسية في التصدير خلال عام 2024، حيث بلغت الصادرات الزراعية 10.6 مليون طن من الخضروات والفواكه الطازجة والمنتجات المصنعة.

وأوضح أن هذه الإنجازات تعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لتعزيز القطاع الزراعي وضمان استقرار الأسعار للمواطنين.

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