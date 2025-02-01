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الرئيس السيسي يوجه الدعوة لنظيره الأمريكي ترامب لزيارة مصر

05:47 م السبت 01 فبراير 2025

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- محمد سامي:
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدعوة لنظيره الأمريكي دونالد ترامب، لزيارة مصر في أقرب فرصة ممكنة، لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والتباحث حول القضايا والأزمات المعقدة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، مما يسهم في دعم استقرار المنطقة، وكذا للمشاركة في افتتاح المتحف المصري الجديد.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي، من دونالد ترامب مساء اليوم، حيث أشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن الرئيس هنّأ الرئيس ترامب مجددًا بمناسبة توليه السلطة رئيسًا للولايات المتحدة لفترة ثانية، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة التي يتمتع بها لدى الشعب الأمريكي واعترافًا بقدراته.

كما تناول الاتصال القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، والتأكيد على العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين، وضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثماريّة بينهما، والتعاون في مجال الامن المائي، وحرص الرئيسان على تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

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