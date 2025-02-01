بدء صرف السلع التموينية لشهر فبراير بدون زيادة في الأسعار

كتب- محمد سامي:

وفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع المدعمة ضمن مقررات التموين عن شهر فبراير 2025 لأصحاب البطاقات، حيث يتم بدء الصرف اليوم لأصحاب البطاقات التموينية بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقات.

وتوفر الوزارة ما يقرب من 31 صنفًا من السلع للصرف على بطاقة التموين دون زيادة في الأسعار.

ويصرف المواطن السلع بقيمة 50 جنيهًا لكل فرد مقيد على البطاقة حتى 4 أفراد، و25 جنيهًا بداية من الفرد الخامس.

ويستطيع المواطن صرف فارق نقاط الخبز من منافذ جمعيتي والبدال التمويني وفروع المجمعات الاستهلاكية.

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