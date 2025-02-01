"طبية الوزراء": إصدار 224 قرار علاج على نفقة الدولة خلال يناير 2025

كتب- محمد نصار:

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، التي تمت على مدار شهر يناير من عام 2025، وذلك من خلال تقرير أعدّه الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، ورئيس اللجنة.

وثمّن رئيس الوزراء، جهود اللجنة على مدار شهر يناير، مؤكدًا أهمية استمرار تعزيز دورها الفعّال في رصد والمساعدة في تقديم الخدمات الطبية لجميع المواطنين الذين يتواصلون معها.

وأوضح الدكتور حسام المصري، من خلال التقرير، أن اللجنة الطبية العليا حرصت خلال شهر يناير الماضي على الاستجابة السريعة والفعّالة للمواطنين؛ حيث تضمنت جهودها الرصد والاستجابة لعدد 1184 حالة عن طريق تطبيق "واتس آب" ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأكد "المصري"، أنه تم إصدار 224 قرارًا بالعلاج على نفقة الدولة من قِبل رئيس الوزراء، كما عملت اللجنة، خلال الشهر، على توفير الإجراءات الطبية لـ 73 حالة للعلاج بالسايبر نايف والجاما نايف، إضافةً إلى قيامها بإصدار 46 قرارًا خاصًا بعمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي.

ولفت رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، إلى أنه تم إصدار 51 قرارًا خاصًا بالحالات الطارئة من رئيس مجلس الوزراء، فضلًا عن توفير الأدوية بإجمالي 165 استغاثة تم رصدها والتعامل معها.

وفي إطار جهود اللجنة لتوفير أفضل رعاية طبية خلال يناير 2025، تم تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لعدد 54 حالة، بالإضافة إلى إجراء الكشف على 4163 مواطنًا ضمن قوافل اللجنة بمحافظة الوادي الجديد، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة بنك الشفاء المصري.

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