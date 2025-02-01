وزير العمل: قانون العمل الجديد سيشمل حقوقًا غير مسبوقة وحماية العمالة غير المنتظمة

كتب- محمد أبو بكر:

أكد محمد جبران، وزير العمل، أن الحكومة أنهت مشروع قانون العمل الجديد بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية، وذلك عقب إجراء مشاورات اجتماعية موسعة بين الأطراف الثلاثة للعمل.

وقال "جبران"، في تصريحات لمصراوي، إن المشروع يهدف إلى معالجة القصور التشريعي في القانون الحالي، مع تعزيز حقوق العمال وضمان بيئة عمل أكثر أمانًا واستقرارًا.

ضمانات جديدة لحماية حقوق العمال

أوضح الوزير أن القانون يتضمن عدة أحكام رئيسية، من بينها حظر العمل الجبري والفصل التعسفي، وتعزيز الحق في الإضراب السلمي، إلى جانب حظر العنف والتحرش الجنسي في أماكن العمل.

وأضاف أن القانون سيشمل حقوقًا غير مسبوقة للعمال وتحسين الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وتعزيز معايير السلامة والصحة المهنية، إضافة إلى إقرار إجازة أمومة للمرأة وأبوة للرجل، بهدف تحقيق التوازن في المسؤوليات العائلية.

محاكم عمالية متخصصة ورعاية العمال المهاجرين

وأشار محمد جبران، إلى أن القانون الجديد يتضمن إنشاء محاكم عمالية متخصصة لضمان سرعة الفصل في النزاعات بين العمال وأصحاب الأعمال، مما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة، ويتضمن حماية حقوق العمالة المهاجرة، لا سيما في القطاعات غير المنظمة، لضمان حصولهم على حقوقهم وفقًا للمعايير الدولية.

وأشار "جبران"، إلى أن الحكومة حرصت على أن يكون التشريع الجديد متوازنًا، بحيث يراعي المعايير الدولية ويحمي حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء، ويتكون مشروع القانون من 267 مادة، صيغت بشكل قانوني لمعالجة أوجه القصور في القانون الحالي رقم 12 لسنة 2003، مع التركيز على التزامات أكبر فيما يخص التدريب المهني وتنمية مهارات الشباب.

وكشف الوزير، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت واضحة وصارمة فيما يتعلق بسرعة إصدار القانون الجديد، نظرًا لأهميته في تحسين بيئة العمل في مصر.

وتابع: يتضمن التشريع الجديد بنودًا لضمان سرعة الفصل في النزاعات العمالية، بما يصب في مصلحة العامل ويحقق الاستقرار في سوق العمل.

وشدد جبران على أن قانون العمل الجديد سيطبق على جميع العاملين بأجر داخل مصر، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي منه هو تحقيق العدالة وضمان بيئة عمل عادلة ومستدامة للجميع.

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