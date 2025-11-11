برلماني: المشاركة في الانتخابات تعكس روح الانتماء والمسؤولية الوطنية

دعا المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، جموع المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس النواب 2025، مؤكدًا أن المشاركة الواسعة تمثل تجسيدًا لروح الانتماء والمسؤولية الوطنية، وتُعد رسالة قوية تؤكد تمسك المصريين بخيار الدولة المدنية الحديثة.

وقال صبور إن مصر تمر بمرحلة دقيقة تتطلب اصطفافًا وطنيًّا شاملًا خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن البرلمان المقبل سيكون له دور محوري في دعم خطط التنمية، ومراقبة الأداء الحكومي، وتشريع القوانين التي تعزز العدالة الاجتماعية وتحمي مصالح المواطن.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن المشاركة في الانتخابات ليست فقط واجبًا وطنيًّا، بل فرصة حقيقية لكل مواطن للتعبير عن رؤيته واختياره بحرية، مضيفًا أن كل صوت في الصندوق هو لبنة جديدة في بناء الجمهورية الجديدة التي تقوم على الكفاءة، والشفافية، وتمكين الشباب والمرأة، مؤكدًا أن مشهد الإقبال على التصويت خلال الأيام الماضية سواء في الخارج أو الداخل يعكس بوضوح تنامي وعي المصريين.

وأشار صبور إلى أن المواطنين في الداخل عليهم استكمال الصورة المشرفة بإقبال واسع يليق بمكانة مصر وتاريخها الديمقراطي، مؤكدًا أن الدولة وفرت كل سبل الراحة والتأمين داخل اللجان الانتخابية، ما يجعل المشاركة واجبًا يسيرًا على الجميع، داعيًا المواطنين إلى تحويل يومَي التصويت إلى عرس ديمقراطي يؤكد أن الشعب المصري لا يتخلى عن مسؤولياته، ولا يسمح بغياب صوته عن المشهد.

وشدد المهندس أحمد صبور على أن المشاركة الواسعة تسهم في إفراز برلمان قوي قادر على التشريع والمحاسبة ومساندة جهود الدولة في التنمية، مؤكدًا أن الامتناع عن المشاركة يترك المجال لمن لا يعبر عن صوت الشارع الحقيقي قائلًا: "المشاركة في الانتخابات شهادة نمنحها للوطن تؤكد أننا شركاء في بنائه واستقراره."