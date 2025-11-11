كتب- محمد نصار:

قال عصام الأمير، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن مصر أصبحت اليوم واحدة من أبرز الدول في المنطقة التي تمتلك رؤية متكاملة لتطوير بنية تحتية حديثة للطرق وإقامة منظومة نقل ذكية قائمة على التكنولوجيا والتحول الرقمي.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة "السلامة على الطرق وفي وسائل المواصلات" ضمن فعاليات الدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة “TransMEA 2025”.

وأوضح "الأمير"، أن التطوير الكبير في البنية التحتية للنقل ليس غاية في حد ذاته، بل وسيلة رئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتنمية الصناعية والزراعية والسياحية، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وخفض معدلات البطالة والفقر وزيادة الإنتاج.

وأشار إلى أن تجارب الدول المتقدمة، مثل الولايات المتحدة الأمريكية واليابان، أثبتت أن بناء شبكات الطرق والجسور والممرات اللوجستية كان الخطوة الأولى في نهضتها الاقتصادية، وهو النهج ذاته الذي تسير عليه مصر في جمهوريتها الجديدة عبر خطة وطنية شاملة للتنمية العمرانية والاقتصادية والاجتماعية.

واستعرض وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عددًا من المشروعات القومية الكبرى التي تم تنفيذها، مثل مشروعات الساحل الشمالي الغربي، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتنمية سيناء، والمدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة.

وشدد على أن هذه الإنجازات تمثل ثمرة مباشرة لتطوير شبكة الطرق العملاقة التي تربط بين مناطق الإنتاج والاستهلاك وتدعم التنمية المستدامة.

وأكد أن نجاح منظومة النقل الآمن لا يتحقق فقط من خلال تطوير البنية التحتية أو إصدار القوانين، بل يحتاج إلى وعي مجتمعي وسلوك مسؤول، مشيرًا إلى أن الطريق الآمن يصنعه الإنسان الواعي الذي يدرك خطورة تصرفاته وتأثيرها على سلامته وسلامة الآخرين.

وأوضح أن دور المؤسسات الإعلامية والأفراد يجب أن يتركز على نشر ثقافة السلامة المرورية بأساليب جديدة ومؤثرة، مشيرًا إلى أن الخطاب التقليدي لم يعد كافيًا للوصول إلى فئات المجتمع كافة، خاصة الشباب الذين يعتمدون في تفاعلهم اليومي على وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية الحديثة.

وشدد وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على أن العالم يعيش اليوم في عصر رقمي سريع التأثير، تُبنى فيه القناعات عبر محتوى بصري مختصر وجذاب، ما يستلزم تطوير أدوات الاتصال والإعلام لتواكب هذا التحول، من خلال إنتاج محتوى رقمي توعوي مبتكر يستخدم لغة العصر ويستثمر قوة الصورة والفيديو في توجيه السلوك.