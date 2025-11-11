ترأست الدكتورة نهلة الصعيدي مستشارة شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، جلسةً خاصة بالشخصيات النسائية المؤثرة في مجتمعاتهن من أكثر من أربعين دولة حول العالم، خُصصت لمناقشة دور المرأة في دعم السلام العالمي وتعزيز التعاون الثقافي والإنساني بين الشعوب، بحضور الدكتور دين شمس الدين رئيس المنتدى العالمي للسلام.

يأتي ذلك ضمن مشاركة الدكتورة نهلة الصعيدي في فعاليات المنتدى العالمي التاسع للسلام بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا.

وخلال الجلسة، أكدت الدكتورة نهلة الصعيدي أن الأزهر الشريف، بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، أولى المرأة اهتمامًا كبيرًا وجعلها شريكًا فاعلًا في مسيرة الإصلاح والتنوير، مشيرة إلى أن الأزهر يعمل على بناء شخصية المرأة الواعية بدينها وهويتها، القادرة على الإسهام في نهضة المجتمع وصناعة مستقبل يسوده السلام والتسامح.

وأضافت أن الأزهر دعم المرأة في مختلف الميادين العلمية والفكرية والدعوية، وفتح أمامها آفاق القيادة في المؤسسات التعليمية والدينية، وساهم في إعداد جيل من العالمات والداعيات القادرات على تصحيح المفاهيم المغلوطة ومواجهة الفكر المتطرف بأسلوب علمي وحواري رصين.

كما أوضحت مستشارة شيخ الأزهر أن المرأة تمثل عنصرًا أساسيًا في نشر قيم الوسطية والسلام في العالم الإسلامي، مؤكدة أن هذه الجلسة تُجسّد روح التعاون العالمي بين القيادات النسائية، وتفتح المجال أمام مبادرات مشتركة تُعنى بتمكين المرأة فكريًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وتعزيز تواصلها في القضايا الإنسانية والتنموية.

واختُتمت الجلسة بالتأكيد على أهمية استمرار الحوار والتعاون بين القيادات النسائية من مختلف الدول، والعمل المشترك من أجل بناء عالم أكثر عدلًا وتفاهمًا وسلامًا، بما يعكس رسالة الأزهر الشريف في نشر الوسطية والاعتدال على مستوى العالم.

