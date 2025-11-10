فرص عمل جديدة متاحة.. التخصصات والتقديم

أعلنت وزارة العمل، عن إتاحة 40 فرصة عمل جديدة بمحافظة الجيزة، بالتنسيق مع الإدارة العامة للتشغيل وشركة النيل للتركو.

أوضحت وزارة العمل، أن الوظائف تشمل 10 عمال نسيج إلكتروني، و10 مساعدين ومشرفي إنتاج، إلى جانب 20 فرصة تدريب للشباب على تشغيل الماكينات، مشيرة إلى أن هذه الفرص متاحة للذكور من مختلف المؤهلات الدراسية.

أكدت الوزارة أن الشركة توفر التدريب اللازم للراغبين في اكتساب المهارات الفنية في مجالات النسيج والتريكو، بما يضمن تأهيلهم لسوق العمل ورفع كفاءتهم الإنتاجية.

يمكن للراغبين في التقديم التواصل عبر الأرقام التالية:

01145497726 / 01020050558

أو التوجه مباشرة إلى مقر الشركة في 3 شارع محمد دبعبس – طريق البراجيل – إمبابة – الجيزة، على أن تكون مواعيد المقابلات يوميًا من الساعة 8:30 صباحًا حتى 4:30 مساءً.

ودعت وزارة العمل الشباب إلى سرعة التقديم للاستفادة من هذه الفرص، مؤكدة استمرار جهودها في توفير فرص عمل حقيقية والحد من معدلات البطالة، عبر التعاون الدائم مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص.