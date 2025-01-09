تفاصيل اكتشاف حالة نادرة لمرض "فيكساس" في مستشفى القصر العيني

كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور أيمن سالم، أستاذ الأمراض الصدرية والحساسية في طب قصر العيني، عن تفاصيل تشخيص أول حالة لمرض نادر يُعرف باسم "فيكساس" (VEXAS) في مستشفى القصر العيني. يُعتبر هذا المرض مناعي وراثي نادر، حيث يتم اكتشاف حالات منه بشكل محدود على مستوى العالم.

خلال حواره في برنامج "البيت" الذي يُبث على قناة "الناس"، أشار الدكتور سالم إلى أن الفريق الطبي، بقيادة الأستاذ الدكتور يسري عقل، رئيس قسم الصدر في القصر العيني، قد قام بجهود دؤوبة لتشخيص الحالة بدقة، مما يُعتبر خطوة كبيرة نحو فهم هذا المرض النادر.

وشدد سالم على أهمية أن يحظى التقدم العلمي في مصر بكل الدعم والاهتمام، موضحًا أن هذه الاكتشافات ليست مجرد إنجازات علمية، بل هي أيضًا مصدر فخر لكل المصريين.

وفيما يتعلق بطبيعة مرض "فيكساس"، يُعتبر هذا المرض نادرًا ويؤثر على الجهاز التنفسي وأجهزة أخرى في الجسم. تظهر أعراض المرض عادة في العقد الثالث والرابع من العمر، وتشمل التهاب المفاصل، طفحًا جلديًا، وأعراضًا أخرى تتعلق بالجهاز التنفسي.

يعد هذا الاكتشاف مثالًا واضحًا على الجهود المبذولة في مجال الطب في مصر، ويعكس القدرة على التعامل مع التحديات الصحية المعقدة.

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