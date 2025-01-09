تنفيذ تجربة مُحاكاة إخلاء مبنى مديرية الشباب والرياضة في الجيزة

كتب-عمرو صالح:

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، من خلال لجنة إدارة الأزمات والكوارث بالمديرية تجربة مٌحاكاة لإخلاء مبنى المديرية، في إطار استعدادات مُواجهة الأزمات والكوارث.

يأتي ذلك في إطار توجيهات المهندس عادل النجار، مُحافظ الجيزة، لإحياء ومراكز ومدن ومديريات المحافظة باتخاذ كل إجراءات الأمن والسلامة في حاله الطوارئ والأزمات، من خلال عمل سيناريوهات، تٌمثل مٌحاكاة على أرض الواقع لأزمات وكوارث محتملة الحدوث.

وأشار الدكتور محمود الصبروط، مدير مديرية الشباب والرياضة إلى أن مُحاكاة إخلاء مبنى المديرية يأتي ضمن الإجراءات الاستباقية التي تنفذها المديرية لتدريب العاملين على كيفية التصرف السليم، والمُنظم لإخلاء المبنى في حالة الطوارئ حفاظاً على سلامتهم، ورفع درجة الوعي والاستعداد لمُواجهة الأزمات والكوارث.

وأوضح الصبروط أن إجراء تجربة المُحاكاة تمت في تمام الساعة الحادية عشر والنصف ظهراً، حيث جرى إخلاء جميع العاملين والزائرين بالمبنى، وجرى إعطاء التعليمات على عدد من العاملين بضرورة الالتزام بالضوابط أثناء الإخلاء حفاظاً على سلامتهم، ونقل الصُورة والخبرة كاملة إلى ذويهم تحسبا ًلأي طارئ وتمنى لهم السلامة.