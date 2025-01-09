حدث في 8 ساعات| مصر ترفع حصتها في صندوق النقد.. والحكومة تكشف حقيقة بيع المتحف المصري الكبير

كتب-عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم الخميس العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية المهمة، أبرزها إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القرار رقم 247 لسنة 2024 بشأن الموافقة على زيادة حصة جمهورية مصر العربية في صندوق النقد الدولي بنسبة 50%.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الـ8 ساعات الماضية

الأرصاد تُحذر من طقس الـأيام المقبلة: منخفض جوي وأمطار متفاوتة الشدة تبدأ مساء اليوم

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تأثر حالة الطقس خلال الأيام المقبلة بمنخفض جوي يبدأ تأثيره مساء اليوم على محافظة مطروح، متسببًا في سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، تكون أحيانًا رعدية ومصحوبة بحبات البرد.

للتفاصيل..اضغط هنا

متحدث الحكومة: 79 مليار دولار بضائع جمركية تم الإفراج عنها خلال عام

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للإفراج الجمركي عن البضائع، وتطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات.

للتفاصيل..اضغط هنا

حصاد صندوق تحيا مصر في 2024.. خدمة 8.3 مليون مواطن عبر قوافل الحماية الاجتماعية

شهد عام 2024 توسعًا ملحوظًا في المبادرات والقوافل الاستثنائية التي نظمها صندوق تحيا مصر، في مختلف المجالات الصحية والاجتماعية، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، لتقديم الدعم الشامل للأسر الأَوْلى بالرعاية في المناطق الأكثر احتياجًا بمحافظات مصر.

للتفاصيل..اضغط هنا

رئيس الإذاعة يكشف سبب نقل برنامجي مختار جمعة وحسام موافي من إذاعة القرآن الكريم

كشف محمد نوار، رئيس الإذاعة المصرية، سبب نقل عدد من البرامج من إذاعة القرآن الكريم إلى إذاعة البرنامج العام.

للتفاصيل..اضغط هنا

إنشاء شركة "كونيكتا مصر لخدمة العملاء".. خطط لاستثمار 100 مليون دولار على 3 سنوات

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)،

وشركة "كونيكتا مصر لخدمة العملاء"، التابعة لمجموعة "كونيكتا" الإسبانية الرائدة عالميًا.

للتفاصيل..اضغط هنا

بينها العاصمة الإدارية.. السيسي يتابع أنشطة التطوير الاستثماري للمناطق العمرانية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.

للتفاصيل..اضغط هنا

تطور جديد للنشاط الزلزالي في إثيوبيا.. "شراقي": 4 زلازال فى الساعات الأولى من صباح اليوم

أعلن الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، في تطور جديد للنشاط الزلزالي الذي بدأ منذ 21 ديسمبر الماضي، عن وقوع 4 زلازل في الساعة الأولى من صباح اليوم 9 يناير 2025، بالقرب من بركانَي دوفن وفنتالي في منطقة الأخدود الإثيوبي.

للتفاصيل..اضغط هنا

المفتي يتوجَّه لباكستان للمشاركة في مؤتمر "تعليم الفتيات بالمجتمعات المسلمة"

توجَّه الدكتور نظير عيَّاد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، صباح الخميس، إلى العاصمة الباكستانية "إسلام آباد"، للمشاركة في أعمال المؤتمر العالمي: "تعليم الفتيات في المجتمعات المسلمة: التحديات والفرص"، الذي ينعقد في الفترة من 10 إلى 14 يناير 2025.

للتفاصيل..اضغط هنا

الصحة: تقديم أكثر من مليون خدمة طبية بجنوب سيناء خلال 2024

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن المنشآت الصحية في محافظة جنوب سيناء قدمت مليون و185 ألفًا و711 خدمة طبية، خلال الفترة من بداية يناير حتى ديسمبر .2024

للتفاصيل..اضغط هنا

فرص عمل بالداخل والخارج برواتب تصل لـ36 ألف جنيه.. خطوات التقديم

أعلنت وزارة العمل، فتح باب التقديم لعدد من فرص العمل بدولة البوسنة والهرسك، ضمن جهودها لتوفير فرص عمل للشباب وتقليل معدلات البطالة.

للتفاصيل..اضغط هنا

السيسي: مصر خسرت 7 مليارات دولار بسبب الأوضاع الأمنية في باب المندب

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا، من أنطونيو كوستا، رئيس المجلس الأوروبي.

للتفاصيل..اضغط هنا

مجلس الوزراء يكشف حقيقة بيع المتحف المصري الكبير

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه لن يتم بيع المتحف المصري الكبير، وسيظل مملوكًا للدولة المصرية

للتفاصيل..اضغط هنا

قرار جمهوري بزيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 %

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القرار رقم 247 لسنة 2024 بشأن الموافقة على زيادة حصة جمهورية مصر العربية في صندوق النقد الدولي بنسبة 50%.

للتفاصيل..اضغط هنا

وزارة الأوقاف تعلن تطبيق الحد الأدنى للأجور للعمالة المؤقتة

أعلنت وزارة الأوقاف، بناءً على توجيهات الدكتور أسامة الأزهري، بدء تطبيق الحد الأدنى للأجور للعمالة المؤقتة المتعاقدة على بند (2/3) أجور موسميين - باب أول بموازنة الوزارة والمديريات الإقليمية، بما يشمل أئمة وخطباء ومدرسين، بالإضافة إلى عمال المساجد.

للتفاصيل..اضغط هنا