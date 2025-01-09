قرار جمهوري بزيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 %

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القرار رقم 247 لسنة 2024 بشأن الموافقة على زيادة حصة جمهورية مصر العربية في صندوق النقد الدولي بنسبة 50%.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها 2، الصادر اليوم الخميس 9 يناير 2025، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 247 لسنة 2024، بشأن الموافقة على زيادة حصة جمهورية مصر العربية في صندوق النقد الدولي بنسبة 50%.

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