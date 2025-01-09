جائزة ساويرس الثقافية.. القائمة الكاملة للفائزين بجوائز الدورة العشرين

"الأبيدي" يحصل على الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف في "التربية الروحية"

كتب-محمد شاكر:

تصوير- صامويل عادل:

أقيم مساء اليوم، الحفل السنوي لإعلان الفائزين بجائزة ساويرس الثقافية في دورتها العشرين، في قاعة إيوارت التذكارية بمركز التحرير الثقافي في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وشهد الحفل حضور عدد من الوزراء وسفراء الدول العربية والأجنبية في مصر، إلى جانب نخبة من الشخصيات العامة ورموز المجتمع، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين والمثقفين والإعلاميين وأعضاء لجان التحكيم، مما يعكس أهمية الحدث كإحدى أبرز الفعاليات الثقافية في مصر.

ومن أبرز الحضور رجل الأعمال نجيب ساويرس، والدكتور محمد أبو الغار، الدكتور عماد ابوغازي وزير الثقافة الأسبق، الدكتور عمار علي حسن، الشاعر إبراهيم داوود، الدكتور هيثم الحاج علي، وغيرهم.

وفيما يلي ننشر القائمة الكاملة للفائزين بالجوائز..

فاز الدكتور أحمد إبراهيم الشريف بجائزة أفضل مجموعة قصصية فرع كبار الكتاب، عن المجموعة "زغرودة تليق بجنازة".

وفازت الكاتبة غادة العبسي بجائزة أفضل رواية عن روايتها "كوتسيكا".

وحصد الدكتور عمار علي حسن جائزة أفضل كتاب نقدي عن كتاب "بصيرة حاضرة".

وفاز بجائزة أفضل سيناريو مكتوب للسينما مباشرة فرع كبار الكتاب، عبدالفتاح كمال عن سيناريو "المدير".

وفاز بأفضل سيناريو مكتوب للسينما فرع شباب الكتاب، مهاب طارق عن نص العرض الأخير.

وفاز بالمركز الثاني في جائزة أفضل رواية فرع شباب الكتاب، هبه أحمد حسن عن رواية "فريد وسيدي المظلوم".

بينما فاز بالمركز الأول الكاتبة سيد عمر عن رواية "الصبي".

وفاز بالمركز الثاني في جائزة أفضل مجموعة قصصية فرع شباب الكتاب، محمود يوسف عن مجموعة "الراقص مع الماريونيت".

بينما فاز بالمركز الأول الكاتبة آيه طنطاوي، عن المجموعة القصصية "احتمالات لا نهائية للغياب".

على جانب آخر فاز بالمركز الثاني في جائزة أفضل رواية فرع شباب الكتاب، هبه أحمد حسن عن رواية "فريد وسيدي المظلوم".

بينما فاز بالمركز الأول الكاتبة سيد عمر عن رواية "الصبي".

وحصدت دار المحروسة على شهادة تقدير لأن إصداراتها حصدت اكثر عدد من الجوائز هذه الدورة، وقام باستلامها الناشر فريد زهران.

وفاز بالمركز الأول في فرع النص المسرحي الكاتبة ياسمين إمام عن نص الباحث عن البهجة.

وحصد المركز الثاني أحمد فؤاد الدين عن الباقي من عمري.

فيما فاز بالمركز الأول، في فرع أفضل كتاب للأطفال تحت سن ١٢ سنة، الكاتب وليد طه عن كتاب "فندق على النهر".

وفاز بالمركز الثاني كتاب كيكي ورجليه الصغيرة للكاتبة إيمان النجار.

وشهد الحفل برنامجًا فنيًا ثريًا يبرز التميز والتنوع، حيث قدمت فرقة المصريين، التي أسسها الموسيقار الكبير هاني شنودة عام 1977، عرضًا مميزًا يعيد الحضور إلى أروع محطات الموسيقى المصرية، وأطربت الفنانة التونسية العالمية آمال المثلوثي الحضور بأدائها الموسيقي الفريد الذي يجمع بين الأصالة والتجديد.

بالإضافة إلى ذلك، قدمت الأوركسترا الفيلهارمونية المصرية، بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي، مجموعة مختارة من المعزوفات الكلاسيكية التي تجسد عبقرية الفن الراقي وتُظهر عمق الإبداع الموسيقي.

شهدت الدورة العشرين لجائزة ساويرس الثقافية إقبالًا لافتًا، حيث تقدم للمسابقة هذا العام أكثر من 900 عملا في مختلف فروعها، مما يعكس الثقة المتزايدة التي تحظى بها الجائزة، ومكانتها كمنصة رئيسية تحتضن التنوع الإبداعي وتمنح صوتًا للمبدعين من جميع الأجيال. ويظل هذا الاحتفال السنوي بإعلان الفائزين رسالة تقدير لكل المبدعين، ودعوة متجددة للأجيال الجديدة للإيمان بقوة الكلمة والفن كأدوات فاعلة لتحقيق التغيير وصناعة المستقبل.

جائزة ساويرس الثقافية

تعد "جائزة ساويرس الثقافية" أحد أهم برامج مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية في دعم جهود التنوير الثقافي وإثراء روح الأمة وبعث نهضتها، حيث أطلقت الجائزة في عام 2005 لاختيار الأعمال الأدبية المتميزة لكبار وشباب الأدباء والكتاب المصريين بهدف تشجيع الإبداع الفني وإلقاء الضوء على المواهب الجديدة الواعدة وتكريم النخبة من قامات الأدباء والكتاب عن أعمالهم الإبداعية في مجالات الرواية والقصة القصيرة والسيناريو السينمائي والنص المسرحي والنقد الأدبي والسرديات الأدبية، وأدب الطفل. ومنذ انطلاقها وعلى مدار 20 عامًا، شكلت الجائزة قاعدة مثالية لإثراء الحياة الثقافية في مصر، من خلال تتويج العديد من التجارب الإبداعية الحقيقية، كما استطاعت أن تحقق مكانة بارزة بين الجوائز العربية والمحلية.

اقرأ أيضا:

حالة الطقس.. الأرصاد: تحسن الأحوال الجوية وأمطار بهذه المحافظات

3 قرارات جديدة بشأن مواعيد مترو الخط الثالث اليوم.. أحدها يخص مباراة الأهلي