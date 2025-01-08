مدبولي: نسير بخطى ثابتة في برنامج الطروحات لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد

كتب- أحمد الجندي:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ مشروعات الساحل الشمالي والبحر الأحمر، مشددًا على أهمية برنامج الطروحات الذي تسير الدولة في تنفيذه بخطوات واضحة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لمجلس الوزراء المنعقد اليوم الأربعاء.

وقال مدبولي: "نسعى في عام 2025 إلى تحقيق 5 شراكات استراتيجية جديدة، ونعمل حاليًا على إضافة عدد من الشركات الأخرى إلى البرنامج"، مشيرًا إلى أن اللجنة المعنية ببرنامج الطروحات تعمل بجدية على هذا الملف لتحقيق أهدافه.

وأضاف رئيس الوزراء أن الدولة تتحرك بخطى ثابتة في هذا الإطار، بهدف تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد وجذب استثمارات جديدة لدعم خطط التنمية.

وأشار " مدبولي" إلى أن برنامج الطروحات يعد أحد الأدوات الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص جديدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص.

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