لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

مدبولي: نسير بخطى ثابتة في برنامج الطروحات لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد

06:48 م الأربعاء 08 يناير 2025

مجلس الوزراء

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد الجندي:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ مشروعات الساحل الشمالي والبحر الأحمر، مشددًا على أهمية برنامج الطروحات الذي تسير الدولة في تنفيذه بخطوات واضحة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لمجلس الوزراء المنعقد اليوم الأربعاء.

وقال مدبولي: "نسعى في عام 2025 إلى تحقيق 5 شراكات استراتيجية جديدة، ونعمل حاليًا على إضافة عدد من الشركات الأخرى إلى البرنامج"، مشيرًا إلى أن اللجنة المعنية ببرنامج الطروحات تعمل بجدية على هذا الملف لتحقيق أهدافه.

وأضاف رئيس الوزراء أن الدولة تتحرك بخطى ثابتة في هذا الإطار، بهدف تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد وجذب استثمارات جديدة لدعم خطط التنمية.

وأشار " مدبولي" إلى أن برنامج الطروحات يعد أحد الأدوات الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص جديدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص.

مجلس الوزراء 1

اقرأ أيضاً:

السيسي: لا بد من تكثيف الضغوط للتوصل إلى تهدئة في المنطقة لتحقيق الاستقرار

أين تصب المياه المسربة من سد النهضة وعلاقتها بالزلازل؟.. خبير يكشف مفاجأة

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء مشروعات الساحل الشمالي برنامج الطروحات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مدبولي: سنطرح نظام البكالوريا "بديل الثانوية العامة" للحوار المجتمعي

إعلان

إعلان

عاجل - حكم عاجل ضد المخرج عمر زهران في واقعة سرقة شاليمار شربتلي
وزير الصحة يكشف نسبة المصابين بفيروس HMPV في مصر
فيروس HMPV.. الحكومة تصدر بيانا مهما بشأن الأعراض وتحذير لهذه الفئات
نص كلمة الرئيس السيسي في أعمال القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان
الرئيس السيسي يستقبل رئيس وزراء اليونان.. ماذا ناقش اللقاء؟
كنز جحوتي.. ماذا وجدت البعثة الأثرية في الدير البحري بالأقصر؟- فيديو وصور